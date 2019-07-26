12家遊戲廠組臺灣隊 搶上海ChinaJoy國際商機

（中央社記者韓婷婷台北26日電）亞洲遊戲盛會ChinaJoy今年將於8月2日起於上海舉行。臺灣遊戲業者在經濟部工業局的支持下，連續第7年以臺灣館形式參與，共計12家遊戲業者組台灣隊搶全球遊戲市場商機。

ChinaJoy每年吸引全球30多個國家、400家以上的遊戲相關企業參與，其中B to B綜合商務區已成為全球重要的商務交流機會，來自世界各國的遊戲產業鏈相關企業、超過數萬名專業人士與會，積極洽商遊戲的代理、發行、聯運、金流、合作開發等業務合作，是臺灣遊戲產業拓銷國際市場平台。

臺北市電腦公會表示，協助臺灣遊戲產業發展是政府的重要目標，而ChinaJoy以臺灣館形式參與，是政府支持業者走出臺灣面向全球的重要指標活動。期望結合政府資源與產業的力量，讓臺灣創意與軟實力，持續在國際舞台占有一席之地。

臺北市電腦公會指出，今年臺灣館集結臺灣遊戲產業重要業者共計12家參與展出，除規劃實體展示之外，也規劃形象展示。除能積極開發大陸市場，也藉機開發鄰近東南亞、新興市場的龐大商機。

今年參與上海ChinaJoy臺灣館展出的廠商有12家，包括弘煜科技、競鋒國際、紐微渥數位、雅耶奧未來娛樂、米迪數位娛樂、海派醬遊、利昇科技、夢工坊遊戲、晟策數位科技、九藏喵窩、河流遊戲、量素科技。（編輯：郭萍英）1080726