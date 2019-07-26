台積電漲多歇息 中小型蘋概股輪動

（中央社記者韓婷婷台北26日電）近來強勢的台積電在短線漲高後見到拉回整理，蘋概三王今天早盤均壓在盤面下震盪，由中小型的玉晶光、可成、康控、GIS-KY等輪動接棒撐盤。

蘋果新iPhone即將在9月亮相，蘋概族群股價也將隨著訊息面波動，台灣蘋概三王台積電、大立光及鴻海在5月底6月初見到低點後，也隨著蘋果（APPLE）股價逐步向上墊高。由於智慧手機已進入成熟期，相關供應鏈與過去齊漲齊跌的走勢有別，大多以個股表現為主。

2019年度新款iPhone最大亮點在於傳採用「多鏡頭」，光學鏡頭廠估將是供應鏈中最大受惠者，股王大立光為重要的多頭指標，玉晶光則因技術能量拉高，隨著良率提升，今年有機會成為最大黑馬。

法人認為iPhone的規模夠大，對供應鏈而言極具吸引力，而今年挑選蘋概股基本守則為「蘋概新生」及「規格升級受惠者」，包括優群、嘉澤都是今年新進的隱藏版蘋概家族成員；大立光、玉晶光、康控、新普等則是規格升級受惠者。

蘋果將於美國時間7月30日（台灣時間7月31日）公布財報，陸續有外資券商出具的報告，對蘋果公司前景漸趨於樂觀，看好5G iPhone展望，陸續調高蘋果目標價。

蘋果和英特爾今天表示，雙方已達成協議，蘋果以10億美元收購英特爾旗下大部分數據機事業，朝向自我供應智慧型手機晶片邁進重要一步。（編輯：黃國倫）1080726