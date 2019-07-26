台股高檔震盪 失守10900點大關

（中央社記者江明晏台北26日電）美股拉回，台股今天開低震盪、高檔整理，失守週線約10932點與10900點整數關卡，終場下跌49.43點，收10891.98點，但投顧表示，台股仍顯示偏多格局，短線不排除還有往上空間。

華爾街股市今天收低，從紀錄高點拉回，谷歌母公司Alphabet盤後公布第2季財報，並宣布庫藏股，股價大漲9%。

蘋果與英特爾今天發表聲明，蘋果同意以10億美元收購大部分英特爾手機晶片事業。

歐洲主要股市全面收黑，主要是因為歐洲中央銀行（ECB）幾乎篤定會進一步放寬貨幣政策，但投資人仍覺得失望，因為他們期望歐洲央行的刺激經濟行動方案能夠更加明確。

台股加權股價指數今天開低震盪，盤中低點約至10879點，失守週線關卡約10932點與10900點整數關卡，終場下跌49.43點，收在10891.98點，跌幅0.45%，成交值1108.4億元。

觀察蘋概三王走勢，台積電今天買盤觀望，股價下跌4元，跌幅逾1.5%，收261元。股王大立光股價疲弱，盤中跌2.5%，收4255元，鴻海下跌至78.4元，跌幅約0.25%。

記憶體大廠旺宏、華邦電今天成交值大增，旺宏股價震盪，終場收32.2元，跌幅0.62%，華邦電大漲逾4.8%，收19.4元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天高檔整理量縮，主要來自特斯拉（Tesla）與美國航空公司等知名企業的財報表現不佳，導致美股回檔，拖累台股表現，跌破5日線與10900點大關，但台股技術指標仍顯示偏多格局，短線不排除還有往上空間。（編輯：郭萍英）1080726