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6月景氣燈號續亮黃藍燈 分數追平今年最佳

最新更新：2019/07/26 17:40
國發會26日發布6月景氣燈號續亮黃藍燈，代表景氣仍「趨弱」；綜合判斷分數則較上月上修3分，總分21分。中央社記者吳家昇攝　108年7月26日
國發會26日發布6月景氣燈號續亮黃藍燈，代表景氣仍「趨弱」；綜合判斷分數則較上月上修3分，總分21分。中央社記者吳家昇攝　108年7月26日

（中央社記者吳柏緯台北26日電）台商回流、科技投資帶動景氣上揚。國發會今天公布6月景氣燈號，雖然續亮代表「趨弱」的黃藍燈，但綜合判斷分數比5月成長3分，追平今年最好的21分。

國家發展委員會發布的景氣燈號由貨幣總計數M1B變動率、工業生產指數變動率、海關出口值變動率等9個不同指標構成。6月景氣燈號持續維持黃藍燈，不過綜合判斷分數，則一掃5月時差點跌入「低迷」的藍燈陰霾，回到21分，與4月相同，為今年最好的成績。

國發會經濟發展處處長吳明蕙說明，6月的分數上升，主要受到國際科技大廠來台投資、台商回流帶動資本設備進口，此外，所得稅制優化與旅遊補助的政策，連帶帶動民間消費意願。

6月的9項景氣指標中，海關出口值變動率由黃藍燈轉為綠燈、機械與電機設備進口值由綠燈轉為紅燈，兩者合計帶動3分的成長。

除了綜合判斷分數上升外，景氣領先指標連續6個月上升，同時指標也結束連續16個月下滑，轉為微幅增加。

吳明蕙指出，雖然內需與外需都有政策與情勢帶動，不過國際關係的發展也存在風險，包含美中貿易戰影響全球供應鏈、英國脫歐帶來的不確定性。綜觀景氣趨勢屬於持續走緩，後續景氣變化仍需持續觀察。（編輯：鄭雪文）1080726

國發會今天發布6月景氣燈號，總分21分續亮代表景氣「趨弱」的黃藍燈。（圖取自國發會網頁ndc.gov.tw）
國發會今天發布6月景氣燈號，總分21分續亮代表景氣「趨弱」的黃藍燈。（圖取自國發會網頁ndc.gov.tw）
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