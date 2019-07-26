終結企業肥貓 專家籲強化董事薪酬與績效連結

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）談國內公司治理面對的挑戰，專家認為，目前共有5大應提升面向，其中很重要的一塊為強化董事會薪酬揭露，並訂定與董事績效相符的薪酬機制，落實薪酬合理化，減少「肥貓」現象。

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG台灣所）今天舉辦「董事會效能與薪酬研討會」。金管會副主委黃天牧致詞時，引用「與鯊魚游泳：深入倫敦金融圈的秘境旅程」一書觀點表示，2008年金融海嘯爆發，主因之一在於金融機構的不合倫理的行為。

黃天牧認為，企業會做出不合倫理的行為，背後又與不當的激勵、也就是不合理的薪酬制度有關，進而影響到公司最終表現。他強調，董事薪酬問題「不患寡而患不均」，應該要能與董事績效進行緊密連結。

黃天牧舉例，根據智庫「高薪中心」（High Pay Centre）和人資組織「人力資源發展協會」（CIPD）統計，高階主管1年只要上班頭3個工作日（嚴格來說是工作到4日中午），就能賺到一般全職勞工整年薪水，薪資比一般勞工高133倍；類似這樣的懸殊現象，對國家、社會發展及公司士氣都有不好的影響。

另一方面，針對目前國內推動公司治理所面對的挑戰，安侯企業管理公司執行副總朱成光點出5個可改善方向。第1，應該要更積極訂定適當機制，強化董事會監督功能，並強化薪酬資訊揭露，與績效評估連結，使董監與經理人的薪酬合理化。

第2，觀察台灣推動公司治理是「由上到下」，而非由企業本身自主內化至其文化中，呼籲應藉由企業、媒體及投資人三方一同建立國內良好的公司治理文化。第3，現行證交法針對違反審計委員會或薪酬委員會設置及行使職權辦法，尚未有相關裁罰，應進行強化。

第4，發現有部分公司的董監選擇，還沒有採取提名制，建議多多採行。第5，應提升上市櫃公司提供的英文資訊，以及非財務資訊的內容及品質。（編輯：楊凱翔）1080726