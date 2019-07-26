台股本週上漲0.17% 上市股票市值32.91兆元

（中央社記者潘智義台北26日電）台灣證券交易所統計，今天加權指數收在10891.98點，週線上漲18.79點，漲幅約0.17%，全體上市公司市值32兆9078億元，較上週增加566.55億元，增幅約0.17%。

產業別指數方面，證交所統計，漲幅以電子零組件類指數上漲2.17%最大，跌幅以水泥類指數下跌3.42%最大，未含金融類指數上漲20.39點，漲幅約0.22%，未含電子類指數下跌97.71點，跌幅約0.65%，未含金融電子類指數下跌111.17點，跌幅約0.87%。

本週集中交易市場總成交金額為6248.45億元，全體上市股票成交金額為5772.77億元，股票成交量周轉率為1.66%。各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類1619.43億元，占全體上市股票交易金額28.05%。電子零組件類868.43億元，占全體上市股票交易金額15.04%。光電類628.05億元，占全體上市股票交易金額10.88%。

本週台股成交量周轉率前3名產業為電子零組件類6.07%、半導體類3.71%、資訊服務類3.69%。

證交所統計，今年初開盤迄今共135個交易日，集中市場總成交金額為15兆4155億元，市場日平均成交金額為1141.89億元，股票成交量周轉率39.56%，股票日平均成交量周轉率為0.29%。（編輯：楊凱翔）1080726