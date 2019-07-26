家電富豪戴森再砸近10億元 買第2棟新加坡豪宅

（中央社新加坡26日綜合外電報導）新加坡媒體今天報導，英國戴森吸塵器發明人、72歲的戴森砸下3200萬美元（約新台幣9億9000萬元）買下新加坡一棟帶有室內瀑布的豪宅，他幾週前剛買下新加坡最貴的頂級公寓。

法新社報導，產品包括無集塵袋吸塵器、烘手機和無葉風扇的戴森（James Dyson）電器公司今年宣布，將把公司全球總部從英國遷往新加坡，以更接近亞洲市場。

英國2016年公投決定脫離歐洲聯盟（EU）後，支持英國脫歐的戴森打算把公司業務重心移往東方，還計畫在新加坡生產電動車。

新加坡「海峽時報」（Straits Times）報導，戴森已開始購買正對新加坡植物園（Botanic Gardens）的這棟奢華洋房，市值為新加坡幣4500萬元（約新台幣10億元）。新加坡植物園被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產。

這棟洋房占地超過1400平方公尺，特色是有一座螺旋樓梯、景觀花園和一座無邊際游泳池。

海峽時報表示，外國人必須「在新加坡做出特殊經濟貢獻」，才能獲得政府批准購買這樣的一座房產。

法新社看到的官方文件顯示，一份登記購買者對房產法律權益的產權文件3日提交給有關當局。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1080726