紙製大型迷宮現身北車 上萬人次參觀與闖關

（中央社記者江明晏台北28日電）台北車站一樓棋盤格大廳化身為大型紙製迷宮！由環保署與造紙工業同業公會合辦的「紙箱戰紀—叢林迷宮」，週末颳起瓦楞紙旋風，累計上萬人次參觀迷宮及參加紙類闖關遊戲。

永豐餘力挺環保署的回收政策，這次活動中除協助製作瓦楞紙牆，重現叢林生態外，更攜手3所大學合作打造瓦楞紙裝置藝術品。

邁入第4屆的紙箱戰紀活動，永豐餘年年參與，旗下的高雄廠、彰化廠與大甲廠，已連續數年和大專學子合作，今年永豐餘與崑山科技大學、朝陽科技大學以及亞洲大學合作，由廠區提供瓦楞紙素材並進行基礎結構教學，再由這些大學生發揮想像力，用3個月到半年不等的時間，打造大型裝置藝術。

其中，崑山科大的「叢林指引」是唯一會轉動的作品，結合羅盤及轉動的球體，點出人類透過前人智慧的指引，不會迷失方向，隨著球體轉動也產生叢林迷宮中源源不絕的流動力量。

朝陽科大「叢林埃及古文明」以眼鏡蛇、人面獅身與貓女神重現埃及古文明，這也是3所學校中唯一由一年級學生製作，但精采程度不輸其他學校；亞洲大學的「守護」則以獵人鎮守山林守護神龍貓的意象，呈現青山綠林的神聖價值，是全場最高的作品。

迷宮外長達22公尺的叢林紙牆，由永豐餘設計團隊打造名為「寧靜的怒吼」（A Peaceful Roar）作品中，除上千片樹葉外，更以立體結構「摺」出19隻動物，每隻動物都先經由電腦3D建模，再轉為平面刀模，然後依據刀模上的黏接點數字順序，一隻一隻慢慢地摺出來，十分耗時耗力。

每年的紙箱戰紀活動，都可說是循環經濟的展示場，永豐餘表示，提供的瓦楞紙原料端使用了9成以上的回收紙，製程更以環保為前提，採用高效能處理方式，讓餘料成為綠色燃料循環再利用。其中，工業用紙新屋廠的水處理系統，不僅放流水遠低於法定標準，透過水處理沼氣即將商轉，成為全台灣最大的沼氣發電系統。（編輯：蘇志宗）1080728