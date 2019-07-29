iPhone明年新3款傳均支援5G 穩懋博通估受惠

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）5G版iPhone備受市場關注。分析師預期，明年3款新iPhone均可支援5G功能，包括台廠穩懋和美商博通（Broadcom）可望受惠功率放大器需求。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，明年下半年3款新iPhone均將全部支援5G，主要是基於3個理由，首先蘋果（Apple）併購英特爾（Intel）基頻晶片事業後，會有更多資源可開發5G版iPhone。

其次報告預期，明年下半年支援5G版的Android手機售價可降到約249美元到349美元，郭明錤指出，5G版Android手機僅支援Sub-6GHz頻段，關鍵在於消費者到明年下半年會認為5G是必備功能，因此售價更高的iPhone要支援5G，才會爭取電信營運商補貼與消費者購買意願。

再者報告指出，加速5G發展有助蘋果推廣擴增實境（AR）生態。

從頻譜功能來看，報告預期，明年下半年3款新5G版iPhone均將支援毫米波（mmWave）和Sub-6GHz頻段，也不排除蘋果會推出僅支援Sub-6GHz的5G版iPhone。

針對僅支援Sub-6GHz的市場，蘋果可能推出僅支援Sub-6GHz的5G版iPhone，以較低的成本與售價爭取市場占有率。

從功率放大器供應鏈來看，報告預期，由於5G新款iPhone支援Sub-6GHz，對於功率放大器需求大幅增加，穩懋與博通都可顯著受惠，其中穩懋在5G時代地位可望優於博通。

分析師先前預估，從供應鏈來看，5G版iPhone可帶動包括基頻晶片、射頻前端、天線、主機板、散熱與電池軟硬板等零組件需求，預估大部分的受惠供應商能見度將從今年第4季到明年第1季開始轉佳。

展望iPhone出貨量，分析師預期今年與2020年的iPhone總出貨量分別約1.88億支到1.92億支、與1.95億支到2億支，報告推測受惠於電信營運商增加5G機型補貼，因此2020年高階5G iPhone機型出貨可望成長。（編輯：黃國倫）1080729