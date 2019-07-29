如興董事長疑涉證交法 股價跌停鎖死

（中央社記者韋樞台北29日電）全球最大牛仔褲製造商如興公司董事長陳仕修等人涉犯證交法，遭北檢複訊諭令交保。如興及關係企業中和羊毛今天股價雙雙跌停，分創去年12月中與去年10月初以來最低價。

台北地檢署偵辦如興公司併購中國玖地公司案，26日指揮法務部調查局台北市調查處到如興公司等3地搜索，約談如興董事長陳仕修等人到案。檢察官複訊後27日以陳仕修涉犯證券交易法，諭令新台幣500萬元交保，徐姓被告以50萬元交保。

時代力量籍立法委員黃國昌去年質疑，接受國家發展基金挹注的如興併購玖地內幕重重；金融監督管理委員會去年8月將如興案函送台灣台北地方檢察署偵辦。

黃國昌當時質疑「到底是我們去併購人家，還是我們被人家併購」，國發基金投資協助如興近15億元，「結果請來了中國貪腐的官二代來吸台灣的血」。

儘管如興強調調查過程中全力配合並提供一切必要資料，且公司財務業務沒有影響，但投資人相當憂心，今早如興股價開低走低，開盤未久即跌到13.25元跌停價鎖死，創下去年12月中以來低價，成交量近萬張，且有約4000張委賣單高掛。

同樣由陳仕修擔任董事長的中和羊毛股價亦在9時30分左右以28.05元跌停鎖死，創下去年10月初以來低價，成交量1200餘張，委賣單近400張。（編輯：趙蔚蘭）1080729