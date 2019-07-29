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台股尾盤急殺收小黑 投顧：偏多格局可延續

最新更新：2019/07/29 14:28

（中央社記者吳家豪台北29日電）台股今天橫向整理，午盤金融股翻紅力挺，突破10900點大關，但尾盤爆出79.2億元大單急殺，指數收小黑；投顧認為，短線因指標轉弱修正，拉回幅度不致太深，偏多格局應可延續。

美股標準普爾500指數和那斯達克指數26日創新高，但日本和韓國等亞洲主要股市今天走低，影響台股開低橫向整理，早盤最低來到10863.33點；因權值股台積電、鴻海陸續翻紅，加上金融股買單挹注，指數午盤站上10900點大關，可惜隨著權值股拉回，指數終場小跌6.25點，收在10885.73點，跌幅0.06%，成交值新台幣1041.44億元。

觀察類股指數，食品、生醫、塑膠、電子同步走低，跌幅達0.48%、0.47%、0.26%、0.14%；汽車、觀光、水泥、紡織表現較佳，分別上漲0.7%、0.46%、0.23%、0.15%。

記憶體族群的華邦電成交量超過14.23萬張，排名第一，股價收在20.05元、上漲3.35%。PCB（印刷電路板）廠嘉聯益大漲5.85%，收36.2元，成交量超過4萬張；金像電上漲2.59%，收13.85元，成交量逾3.45萬張。

蘋果概念股三雄方面，台積電開低走高，終場都收平盤261元；鴻海在盤下整理，收平盤78.4元；股王大立光表現弱勢，終場下跌1.18%，收4205元。

除了5G概念股，金融股也受到資金青睞，富邦金漲0.11%，收43.55元；國泰金漲0.12%，收41.2元；新光金漲0.66%，收9.17元；兆豐金跌0.62%，收32.1元；中信金跌0.24%，收20.5元。

富邦投顧指出，台股無力衝關反出現拉回整理走勢，目前仍力守月線之上，波段沿月線震盪盤堅格局尚未破壞，以月線走揚，往下季線支撐力道不弱，加上週、月指標維持強勢，短線因指標轉弱修正，預期拉回幅度不致太深，偏多格局應可延續。（編輯：郭萍英）1080729

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