遴選離岸風場流標 台電拚8月底完成招標

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）台電遴選離岸風場今天流標，台電表示，預計明天將再度公告，最快8月底完成招標；台電強調，距離併網還有一段時間，對建置風場時程影響不大，會努力完成國產化責任。

為了落實離岸風電供應鏈國產化，根據離岸風力發電產業關聯執行方案，越晚併網的風場，承擔越多本土化項目。台電離岸風場預計2024年併網，裝置容量達300MW，必須承攬2021年、2023年等本土化項目外，要額外再承諾發電機、葉片、機艙罩、機艙底座鑄件等項目，以協助政府建立離岸風電產業鏈。

台電離岸風場未採逐一個別業者簽約，而是將風機、水下基礎、海上變電站、海事工程等委由單一廠商，預算約新台幣521億元。台電主管指出，由於今天沒有廠商投標，宣布流標，預估最快明天將再度公告，估將在8月底前2次開標。

台電主管也說，台電後續將再檢討招標內容，並將市場狀況、產業分析等，交由上級參考。

台電主管說，若順利2次決標，距離經濟部能源局審查關聯執行方案期限約3個月，「時程確實有點趕，不過，別家開發商做得到，台電也可以」。

台電主管強調，距離併網還有一段時間，流標會對短期造成影響，但長期而言，預估對建置風場時程影響不大。（編輯：黃國倫）1080730