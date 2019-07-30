中小型電子股殺聲震天 台股失守月線

（中央社記者韓婷婷台北30日電）台股今天開盤受到美股激勵走高，但在中小型電子股率先殺盤下，指數早盤即由紅翻黑，並摜破月線10843點，成交值殺出3個交易日以來大量。

加權股價指數終場下跌54.83點、跌幅0.5%、收在10830.90點、成交值新台幣1301.38億元，以中小型電子股為主的櫃買指數僅撐在平盤之上不到30分鐘，隨即被沉重賣壓摜殺，不到一小時從今天高點143.44點下跌超過2%，動搖市場信心。

分析師表示，台股此波自6月以來的漲勢以內資著墨較深的中小型電子股為主，包括散熱、5G、印刷電路板等，處處可見內資進駐的痕跡，不過由於漲幅已經達10%，居高思危心態浮現，加上美聯準會訂定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議在即，資金先行出場觀望，等待美國利率政策底定的意圖明顯。

分析師指出，雖然台積電力守在平盤附近，金融股也未隨著大盤下殺，但蘋果（Apple）即將發布財報，市場擔憂今年iPhone銷售展望偏向保守，也讓蘋概股大立光、鴻海承壓，盤面上較具支撐的電子次族群僅剩股價處於低檔的被動元件，進場承接買盤並不積極。

法人認為，FOMC即將在今天開始召開兩天的利率決策會議，市場預期啟動降息，台股則有上市櫃公司陸續公布半年報及7月營收，在消息面充斥下，台股近期波動恐將加劇。（編輯：黃國倫）1080730