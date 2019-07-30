美中貿易談判登場 亞股溫和收高

（中央社香港30日綜合外電報導）美中最新一輪貿易會談今天在上海登場，投資人對雙方恢復談判能否出現重大進展感到懷疑，亞洲股市今天小幅收高。

為期兩天的最新一輪貿易會談將是華府和北京5月談判破局以來首次舉行面對面的會談，當時美國總統川普指控中國當局出爾反爾。

不過，外界對這次貿易會談能否談出具體結果未抱過多期待，雙方在貿易會談前也試圖降低外界的期待。

美中貿易全國委員會駐北京副會長彭捷寧（Jake Parker）說：「實際上，在談判停滯已久後，新回合的會談主要在釐清彼此的立場。同時也必須聚焦在重建4月一度出現，但之後消失殆盡的信任。」

港股恆生指數收盤微漲0.14%；上海股市收盤上漲0.39%。

日股日經指數收漲0.43%；南韓Kopsi指數收漲0.45%；澳洲雪梨股市收漲0.28%，距12年高點不遠；新加坡股市收漲0.12%；台北股市則收跌0.5%。

日本中央銀行日本銀行（Bank of Japan）今天在決策會議後宣布，貨幣政策按兵不動。美國聯邦準備理事會（Fed）也將於今天稍晚展開為期兩天的決策會議，外界預期聯準會將宣布10年來首度降息。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「（市場）風險胃口將看聯準會變得多溫和而定。倘若聯準會仍以數據為依歸，將被認為立場和過去一樣強硬，我們會看到美元走堅，美股在龐大壓力下挫跌。」

市場預期央行將釋放寬鬆政策訊號的樂觀心理，帶動原油期貨市場上漲。紐約西德州中級原油和倫敦布倫特原油今天雙雙上漲超過0.5%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080730