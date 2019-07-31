蘋果營收止跌回升 盤後股價漲逾4%

（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）蘋果公司今天公布季報，營收連兩季衰退後恢復成長，獲利也優於預期，帶動蘋果盤後股價勁揚逾4%。備受矚目的iPhone營收年減12%，但服務事業收入持續成長，穩住大局。

蘋果公司（Apple）截至6月29日的會計年度第3季營收538億美元，每股盈餘2.18美元，都高於市場預期水準。蘋果上季營收較去年同期微增1%，每股盈餘下滑7%，獲利已連3季衰退，凸顯iPhone買氣降溫、中國經濟成長趨緩對蘋果構成嚴峻挑戰。

不過，蘋果財測令投資人安心許多。蘋果預期本季營收達610億至640億美元，超越市場預期的609.8億美元；毛利率預估達37.5%至38.5%，也維持一貫水準。

今天蘋果股價下跌0.4%，收在208.78美元。蘋果財報於美股收盤後約半小時後出爐，盤後股價一度勁揚4.5%。

即使整體業績超標，蘋果多年來倚重的iPhone營收仍持續下滑。蘋果公布，上季iPhone營收達259.9億美元，低於去年同期的294.7億美元。由於iPhone均價提高，蘋果也不再公布銷量，外界無從得知iPhone銷量增減詳情。

蘋果營收成長主要依靠App Store、串流音樂訂閱等服務事業，上季服務事業收入達114.6億美元，創歷史新高，但年增率13%創多年來新低，未來恐難再現爆發性成長。

在其他產品銷售方面，Mac、iPad以及Apple Watch等穿戴式裝置上季都繳出不錯的成長表現，彌補iPhone買氣降溫的缺口。

投資人關切另一焦點是中國對蘋果業績的影響。蘋果公布，上季大中華地區（含中國、香港、台灣）營收年減4%，降至96.1億美元，但衰退幅度小於會計年度第2季的22%。

在中國景氣降溫衝擊智慧型手機買氣的情況下，蘋果今年初罕見下修財測，曾引發股價大跌。隨著中國業績回穩，蘋果股價觸底反彈，年初以來漲幅逾32%。此外，美中貿易戰開打以來加徵的關稅尚未波及iPhone等在中國組裝的產品，也對蘋果股價產生支撐。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受財經媒體CNBC專訪時，以「破表」形容中國業績改善進展。他表示，中國4月調降增值稅對蘋果業績產生一大助益，他也尚未見到中國民族主義分子抵制蘋果產品的跡象。（編輯：陳政一）1080731