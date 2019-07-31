投顧：蘋果硬體銷售好轉 非蘋5G助攻供應鏈

（中央社記者吳家豪台北31日電）蘋果公司今天公布季報，獲利優於預期，對本季財測也高於市場預期水準；投顧認為，蘋果硬體裝置銷售慢慢好轉，供應鏈也將受惠非蘋陣營5G題材，看好下半年電子業旺季可期。

蘋果公司（Apple）截至6月29日的會計年度第3季營收538億美元，每股盈餘2.18美元，都高於市場預期水準。蘋果上季營收較去年同期微增1%，每股盈餘下滑7%，獲利已連3季衰退。不過，蘋果預期本季營收達610億至640億美元，超越市場推估的609.8億美元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪表示，蘋果財測優於預期，市場解讀為蘋果對於即將發表的iPhone新機看法偏樂觀，由於去年發表的iPhone XS銷售狀況不佳，基期相對較低，加上iPad可能推出新品，MacBook銷售也不差，意味著蘋果硬體裝置的狀況正慢慢好轉。

談到對台灣供應鏈的影響，蔡明翰認為，先前市場關注iPhone銷售衰退，因此對台灣供應鏈的保守看法累積很長一段時間，在蘋果展望樂觀的情況下，有利供應鏈股價表現。

他也提到，蘋果供應鏈不少廠商也同時供貨給非蘋陣營，也許今年iPhone新機沒有太多亮點，非蘋陣營下半年仍有新機效應，尤其是5G手機，預期VCSEL（垂直共振腔面射雷射）、PA（功率放大器）、PCB（印刷電路板）、鏡頭等族群將受惠，這也呼應先前台積電認為下半年會比上半年更好的看法，代表電子業下半年旺季可期。

資深股市分析師林成蔭指出，蘋果對下半年偏樂觀，有兩個原因。第一，美中貿易戰正在談判，雖然不會有立即見效的結果，但至少不是針鋒相對的狀態，對蘋果在中國的銷售有利。

第二，蘋果新機規格在市場上有各種揣測，林成蔭觀察各家市調報告，發現大部分對iPhone的批評是價格太貴，而非功能不好；如果蘋果在價格或行銷上比較有彈性，例如搭配舊機換新機的優惠方案，應該還是會有不錯表現。加上去年iPhone XS銷售不佳，今年iPhone新機銷售應該可以優於去年。

林成蔭進一步說明，如果蘋果硬體銷售變好，對台灣廠商當然有幫助。先前光學鏡頭廠大立光召開法人說明會，預期7月比6月更好，當上游零組件先動起來，下游組裝廠業績也會跟著反映，因此下半年資訊科技產業旺季還是存在。

針對選股策略，林成蔭指出，5G題材從今年下半年開始發酵，一開始是基礎建設，要先招標、發包，預期明年才會有5G手機放量。目前天線、基地台、小型基地台、材料等相關廠商都有機會，多鏡頭手機是不變趨勢，看好IC、半導體等廠商值得布局。（編輯：郭萍英）1080731