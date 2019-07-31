聯發科法說會前 美系外資降評至中立

（中央社記者吳家豪台北31日電）IC設計大廠聯發科將於今天舉行法人說明會，美系外資在會前發布研究報告，擔憂5G系統單晶片（SoC）進度落後與第3季財測恐偏低，降評至中立，目標價下修到339元。

聯發科今天股價開低，盤中下探309元、跌幅逾5%，成交量超過1.09萬張。

美系外資表示，在聯發科法說會前，市場對聯發科毛利率改善程度轉趨樂觀，帶動本週股價上揚約4%，優於大盤下跌1%。長期而言，美系外資仍認為，在競爭環境好轉之下，聯發科將持續改善智慧型手機產品毛利率，也相信聯發科今年下半年將受惠於平均售價較高的5G系統單晶片。

不過，美系外資發現，近期仍有部分風險無法忽視，特別是未來3到4季聯發科5G專案進度恐落後以及營收動能偏低。

美系外資指出，聯發科大客戶華為在中國市場更積極主打中階手機，可能侵蝕OPPO與Vivo等中國手機品牌的市占率，上週更傳出聯發科主要客戶下修今年第3季訂單並縮減專案規模，比原本預期的時間更早。

此外，美系外資發現，由於生產進度落後，聯發科5G晶片可能趕不上明年第1季將發表的OPPO新款5G手機，意味著將錯過5G手機首波需求；儘管明年第2季底聯發科將量產成本更低的5G系統單晶片，有望挹注明年下半年業績，但距離現在時間仍久，可能還有變數。

考量今年第3季智慧型手機及電視晶片可能僅溫和成長，美系外資預估聯發科第3季營收將季增5%到10%，不如市場預期的季增10%，將聯發科投資評等從「加碼」調降至「中立」，目標價從349元下修到339元，並將2019年、2020年、2021年每股盈餘（EPS）預估值調降6%、4%、2%至13.78元、18.23元、27.53元。

投顧認為，聯發科物聯網及電源管理IC等事業營收明年預期將成長20.6%，但仍將面臨智慧型手機、電視等業務的拖累。聯發科5G系統單晶片貢獻恐低速成長，主因中國智慧型手機競爭加劇；加上4K電視瀕臨高度飽和、8K內容匱乏將限制中國8K電視滲透率，給予聯發科「降低持股」評等，目標價268元。（編輯：郭萍英）1080731