罷工預告期 工商團體：勞動部有意修法增列

（中央社記者蔡芃敏台北31日電）工商團體今天與勞動部長許銘春會面，工商大老說，建議修法納入30天的罷工預告期，勞動部會中善意回應，有意修法增列罷工預告期，不過，天數仍要再研議。

勞動部長許銘春今天與7大工商團體會面，全國商業總會理事長賴正鎰接受中央社記者採訪時指出，今天主要向部長許銘春建議修法納入30天的罷工預告期、禁止職業工會發起罷工以及順帶提到基本工資等議題。

賴正鎰指出，台灣應比照歐美、國際作法，並且增列罷工預告期，期盼預告期為30天。另外，也建議應由企業工會發起罷工，禁止職業工會發起。勞動部會中也善意回應，有意願修法增列罷工預告期，不過，天數仍要再研議。

賴正鎰說，工商團體也建議禁止職業工會發起罷工，不過，勞動部對這項提議較為保留，僅回覆要再研議。

另外，基本工資審議委員會將在8月14日召開，將決定是否上調明年基本工資。現行基本工資月薪為新台幣2萬3100元、時薪為150元。

賴正鎰說，全球景氣前景不佳，碰上美中、日韓貿易戰，加上台灣景氣不好，希望政府不要調漲基本工資，體諒企業經營不易，先維持目前薪資水準。（編輯：趙蔚蘭）1080731