日月光投控第2季獲利26.9億元 每股賺0.63元

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）封測大廠日月光投控第2季稅後淨利新台幣26.9億元，每股稅後純益0.63元，上半年稅後淨利47.33億元，上半年每股稅後基本純益1.11元。

日月光投控第2季合併營收907.41億元，較第1季的888.61億元成長2%，比去年同期845.01億元增加7%，第2季合併毛利率15.4%，較第1季12.8%增加2.6個百分點，比去年同期16.2%減少0.8個百分點，第2季合併營業利益41.43億元，合併營益率4.6%，較第1季2.6%增加2個百分點，較去年同期6.4%減少1.8個百分點。

日月光投控第2季歸屬母公司業主淨利26.9億元，較第1季20.43億元成長32%，比去年同期114.63億元減少77%，第2季每股稅後基本純益0.63元，優於第1季EPS0.48元，低於去年同期EPS 2.7元。

法人表示，日月光投控去年第2季有認列一次性的收益與再衡量利益，基期較高。今年第2季新台幣兌美元匯率平均以31.04元計算，去年同期平均匯率約29.57元。

累計日月光投控今年上半年合併營收達1796.02億元，上半年合併毛利率14.11%，上半年合併營業利益為64.36億元，合併營益率3.58%，

日月光投控上半年歸屬母公司業主淨利47.33億元，上半年每股稅後基本純益1.11元。

日月光半導體和矽品於去年4月30日合組日月光投資控股，去年4月30日之後是併購後的營運成果。

從半導體封裝測試客戶比重來看，日月光投控第2季前十大客戶營收占整體營收比重約60%。

從半導體封測產品應用營收比重來看，日月光投控第2季通訊產品占比約51%，個人電腦占比約14%，汽車、消費性電子和其他占比約35%。

展望第3季業績，日月光投控根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，以新台幣計價，封測事業第3季生意量和毛利率將較去年同期相仿。

若以新台幣計價，電子代工服務第3季生意量將與去年下半年平均水準相仿。電子代工服務第3季營業利益率將與去年第1季水準相仿。（編輯：郭萍英）1080731