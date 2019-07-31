聯發科第2季獲利季增逾9成 每股賺4.11元

（中央社記者張建中新竹31日電）手機晶片廠聯發科第2季毛利率持續攀升，稅後淨利新台幣65.03億元，季增逾9成，每股純益4.11元。聯發科預期，第3季營收將季增6%至14%。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果，隨著各類消費性電子季節性需求回升，聯發科第2季營收攀高至615.67億元，季增16.8%。

因有利產品組合，聯發科第2季毛利率41.9%，較第1季拉升1.2個百分點，稅後淨利65.03億元，季增90.4%，每股純益4.11元。

聯發科上半年稅後淨利99.19億元，較去年同期略減0.5%，每股純益6.28元。

聯發科執行長蔡力行表示，第2季包括智慧手機與平板電腦的行動平台營收比重約30%至35%，曦力P90平台上市後成長強勁，並可望延續到第3季，主打遊戲市場的G90平台預計第3季量產。

採用7奈米製程的5G系統單晶片（SoC）將於第3季送樣，預計明年第1季量產，蔡力行指出，2020年將推出更多5G SoC產品，開發手機外的商機。

物聯網、電源管理與客製化晶片的成長型產品，蔡力行說，各產品線第2季業績都成長2位數百分點，並可望延續到第3季，第2季營收比重約33%至37%。

智慧家庭及其他產品第2季穩健成長，營收比重約30%至35%，蔡力行表示，上半年電視客戶積極備貨，下半年將視市場狀況而定，第3季將維持穩定。

雖然目前大環境仍存在不確定性，蔡力行說，聯發科營運可望維持穩定，第3季營收將可穩定成長，毛利率也將穩定維持在40%之上。

蔡力行預期，第3季營收將約653億至702億元，季增6%至14%，毛利率約40%至43%。

對於蘋果（Apple）收購英特爾（Intel）旗下大部分數據機事業，蔡力行表示，並不感到意外，對聯發科營運不會有影響，對明年5G市場仍持樂觀看法，5G需求將提升。

蔡力行預期，明年全球5G手機可望達1.4億套，其中，中國大陸將約1億套。不僅市場狀況較3個月或6個月前樂觀，聯發科對市占率也有高度期待。（編輯：楊玫寧）1080731