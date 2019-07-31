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第2季經濟成長率上修 經長：全年保2有信心

最新更新：2019/07/31 21:59
主計總處31日大幅上修2019年第2季經濟成長率為2.41%，較預測值增加0.63個百分點，主因是出口及國內投資優於預期。中央社記者吳翊寧攝　108年7月31日
主計總處31日大幅上修2019年第2季經濟成長率為2.41%，較預測值增加0.63個百分點，主因是出口及國內投資優於預期。中央社記者吳翊寧攝　108年7月31日

（中央社記者廖禹揚台北31日電）經濟部長沈榮津今天表示，出口及國內投資優於預期，今年第2季經濟成長率上修為2.41%，在亞洲四小龍中取得領先地位，預估全年「保2有信心」。

主計總處今天大幅上修2019年第2季經濟成長率至2.41%，較預測值增加0.63個百分點，並預估推升全年經濟成長率至2.34%。

經濟部長沈榮津今天接受媒體聯訪表示，經濟成長率上修，主要是因為出口及國內投資優於預期，目前掌握到香港第2季經濟成長率為0.6%、新加坡0.1%、南韓2.1%，台灣在亞洲四小龍中取得領先地位。而受惠於美中貿易戰轉單效益，加上台商回台投資成效顯現，全年「保2有信心」。

沈榮津表示，為協助台商回台投資順利，他近期召開10場產業座談會，了解產業需求，在五缺的缺地部分，目前掌握是沒有找不到地的狀況，但「關鍵在於區位跟價格」，正朝北部推動更新立體化方案努力，中南部開發區位較佳的產業園區，以只租不售方式提供。

沈榮津說，推動工業區更新立體化方案反應不錯，容積獎勵項目包括新增投資獎勵上限15%、能源管理獎勵上限5%、捐贈產業空間或繳納回饋金獎勵上限30%。不過，日前在土城工業區座談會時，有業者提出希望以代金購買容積的方式進行，經濟部會出面與內政部協商。

經濟部官員說明，新北市政府公告更新立體化方案中，並未開放繳納回饋金，僅能以捐贈產業空間取得30%獎勵容積，因此業者希望加上代金方式，或是調降捐贈空間占比。

經濟部盤點，包括立即可供設廠用地716公頃，閒置設廠用地釋出244公頃，前瞻計畫新增用地144公頃，以及新規劃開發中園區723公頃，至2022年，全國可提供設廠產業用地約1827公頃。（編輯：楊玫寧）1080731

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