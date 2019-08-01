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美中貿易談判缺進展 北京不甩川普以拖待變
首頁 / 證券

聯準會降息美股大跌 台股恐連動

最新更新：2019/08/01 08:29

（中央社記者潘智義台北1日電）美國聯邦準備理事會宣布降息，為逾10年來首次降息，市場以利多出盡解讀，美股道瓊工業指數大跌333.75點，台北股市今天恐將與美股連動，但程度有待觀察。

美國聯準會（Fed）此次降息1碼，是經歷金融海嘯之後，10年來首度降息，美股4大指數下跌，道瓊工業指數下跌333.75點，收在26864.27點；標準普爾500指數下跌32.80點，收在2980.38點；那斯達克指數下跌98.19點，收在8175.42點；費城半導體指數下跌51.38點，收在1542.44點。

台股昨天收在10823.81點，下跌7.09點，成交值新台幣1282.48億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超64.83億元。

雖然美國降息、美股大跌，但法人認為，台股昨天盤中殺低，但隨後跌勢又大幅收斂，收在近平盤附近，因此今天即便與美股連動，是否大跌仍是未知數。

蘋概股大立光、鴻海對昨天台股發揮撐盤效果，今天仍是盤面焦點，風電概念股上緯宣布出售旗下風電事業「上緯新能源」95%股權，但仍保留5%股權，繼續投入風場開發。

除上市公司陸續公布的半年報之外，台股今天還有台達電、瑞昱法人說明會，也是投資人觀察的重點。（編輯：趙蔚蘭）1080801

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