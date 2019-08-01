日月光投控第3季業績看增2成 股價翻紅重返70元

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）日月光投控第3季業績看季增2成，第4季可望續成長，今天早盤股價翻紅重返70元，最高來到70.8元，上漲1.28%。

展望下半年營運表現，日月光指出，今年資本支出會按照產能需要安排，預期較今年初評估增加，主要投資在封裝測試整合方案，因應下半年季節性需求，此外測試投資也會增加，因應晶片測試複雜度提升和測試機台要求。

日月光投控預估下半年成長明顯，下半年包括5G、手機、通訊、電腦、汽車和消費性電子等領域都可望增溫；今年逐季成長態勢不變，第4季封裝測試與材料以及電子代工服務（EMS）業務都會持續成長。

展望第3季業績，日月光投控根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，以新台幣計價，封測事業第3季生意量和毛利率將較去年同期相仿。

若以新台幣計價，電子代工服務第3季生意量將與去年下半年平均水準相仿。電子代工服務第3季營業利益將與去年第1季水準相仿。

法人預估，日月光投控第3季整體業績可望較第2季成長15%到18%，上看2成，其中封裝測試與材料業績可望季增15%到18%，電子代工服務業績可望大幅季增超過4成，上看5成。（編輯：李信寬）1090801