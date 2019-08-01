陸客自由行暫停 專家：衝擊不會像2016年那麼糟

（中央社記者潘姿羽台北1日電）中國今天起暫停47個城市中國居民赴台灣個人旅遊試點，中經院院長陳思寬表示，短期衝擊一定有，但影響不會馬上浮現；中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫則指出，情況不會像2016年那麼糟。

中國文化和旅遊部官網公告，鑑於當前兩岸關係，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證；各界都關注是否對於台灣經濟造成影響。

中經院今天舉辦PMI發布記者會，在討論當前經濟情勢時，陳思寬表示，陸客來台旅遊最嚴重的負面影響，應該是2016年下半年至2017上半年，當時衰退幅度非常大，直到2018年才回升。

陳思寬指出，現在中國限縮自由行的政策，短期一定會對台灣經濟造成影響；不過，8月1日才暫停申請及核發通行證，前段時間已經申請的人，可能會在8、9月來台，影響不會那麼快顯現，而且東南亞國家、日、韓的來台觀光人數持續上升，台灣政府也祭出旅遊補助因應，確切情況要再持續觀察。

賴樹鑫說，中國限縮自由行的影響應該不會像2016年的衝擊那麼嚴重，「這是可以確定的」。

賴樹鑫表示，2016年那波陸客銳減，台灣旅遊業者幾乎沒辦法生存，很多遊覽車報廢；這段時間以來，旅遊業者都在積極調整策略，甚至轉投資高級商務車，比起遊覽車彈性更大，市場反應也很好。

中經院助理研究員陳馨蕙指出，訪問業者時，他們也都表示，一直在嘗試轉型，提升競爭力，並促進國旅消費，如新增設施、規劃配套旅遊方案，除了年長者，也希望吸引親子遊的客群。

至於政府祭出旅遊補助，提振國旅，賴樹鑫表示，政府補助要思考是鼓勵業者的角度、還是補貼消費者，前者對於整體產業的正向效益會比後者還要有效；陳思寬也認同應該要強化對業者的補助，進而達到扶植產業的效果。

陳思寬指出，國發會現在推動地方創生，希望把地方特色發展起來，如果政府把資源放這這類地方，有助於進一步帶動正向循環。（編輯：蘇志宗）1080801