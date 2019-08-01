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央行理事認證房市回溫 政府應密切關注

最新更新：2019/08/01 18:35

（中央社記者潘姿羽台北1日電）中央銀行今天發布第2季理監事聯席會議的議事錄摘要，並對國內房市發表看法，理事認為，國內房市回溫，但政府應密切關注房市發展，在房價上漲的預期形成前，採行適當措施。

央行於第2季理監事會的議事錄摘要指出，今年初以來，房市交易量增加，房價持續上揚；不動產授信方面，購屋貸款年增率緩步上升，建築貸款則受建商積極推案影響，這幾個月的年增率續創近年新高，房貸資產品質仍屬穩定。

有位理事進一步指出，目前房市價漲量增，意味著市場正在回溫，逐漸回復到正常水準，並非價量的過度膨脹；房貸持續增加，也多屬於自住型房貸。

另位理事表示，近期建築貸款及購屋貸款成長率約達7、8年以來新高，新建或中古屋房價雖然還沒大幅上漲，但也多季緩慢成長；此外，近期金融機構開始削價競爭，衝刺房貸，這些現象政府都必須密切關注。

理事接著指出，後續應緊盯房地產市場發展，以及銀行放款集中度變化，在房價上漲的預期形成前，採行適當措施。

不過也有理事認為，2018年建物買賣移轉棟數仍較2013年的移轉棟數少了近10萬棟，且近年餘屋持續累積，加上新推案銷售率不佳，餘屋去化壓力還是很高；至於今年以來，商用不動產及工業用地交易明顯成長，主要是受到台商資金回流的影響。（編輯：鄭雪文）1080801

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