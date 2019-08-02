貿易戰擾亂 台股短線進入觀望期

（中央社記者韋樞台北2日電）美國總統川普表示，將自9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，道瓊工業指數由紅翻黑，收盤下跌280點。法人認為，台股短線進入觀望期，待明朗後再擇優布局。

受到美國將自9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅影響，美國股市零售類股大受打擊，百思買公司（Best Buy）終場大跌10.8%，折扣零售商達吉特公司（Target）挫跌4.4%，梅西百貨公司（Macy's）也重挫6.7%。

道瓊工業指數盤中最高漲逾300點，而後急挫，終場挫跌280.85點或1.1%，收在26583.42點。

標標準普爾500指數下跌26.82點或0.9%，收在2953.56點。以科技股為主的那斯達克指數挫跌64.298點或0.8%，收在8111.121點。

美國聯準會（Fed）逾10年來首度降息，並否認進入長期降息循環；在產業面上，美國電子業的高通和超微兩大企業財報不如預期；加上貿易戰美國再度揚言課關稅，雙方原本協定9月在美國舉行的下一輪談判須審慎觀察。

法人表示，美中貿易戰持續進行，加上Fed並未真正進入降息循環，今年底會降息多少仍未明，全球股市進入「停、看、聽」階段。台股未來進行區間整理，短線先觀察是否守住10700點，若無法守穩恐下探季線10661點附近位置，區間上以10600點到11000點看待，待局勢明朗後，再擇優布局。（編輯：張均懋）1080802