貿易戰再掀波瀾蘋概股慘綠 大立光棄息賣壓沉重

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）美國將從9月起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，市場擔心下半年iPhone出貨旺季不旺，台股蘋果概念族群盤中一片慘綠，其中股王大立光失守4000元大關，棄息賣壓沉重。

美國總統川普表示，將自9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，引發市場恐慌，美股重挫。台股今天也受到波及，盤中接連失守10700點和10600點整數關卡，最低來到10525點，重挫逾200點。

蘋概股一片慘綠，其中蘋概三雄股王大立光下週8月6日除息，受到貿易戰負面消息衝擊，今天棄息賣壓沉重，盤中股價跌破4000元大關，最低來到3880元，大跌8.1%，失守季線、半年線和所有短期均線。

鴻海也無法倖免，賣壓湧現，盤中股價最低來到75.5元，跌幅逾3%，市值跌破新台幣1.05兆元，來到1.046兆元。台積電最低來到250.5元，下跌2.3%，失守月線。

其他蘋概股可成最低來到221.5元，跌4.5%，失守短期均線，和碩跌破50元，最低來到49.6元，下跌2.36%。台達電最低來到148.5元，下跌2.94%。國巨最低來到258元，跌3%。

法人指出，貿易戰再起，市場擔心下半年iPhone新品出貨恐受牽連旺季不旺，中國大陸市場對iPhone消費力道可能趨緩，連帶影響蘋概股供應鏈下半年營運表現。

蘋果日前公布2019會計年度第3季（截至今年6月29日）財報，當季每股稀釋純益2.18美元，較去年同期EPS 2.34美元下滑。其中iPhone當季營收259.86億美元，較去年同期294.7億美元減少11.8%，iPhone營收占比約48.3%。

展望中國市場，蘋果指出中國市場有顯著改善，已回到成長軌道。根據財報，大中華區當季營業額91.57億美元，仍是蘋果第3大市場，不過營收較去年同期95.51億美元減少4.12%。大中華區市場占蘋果整體營收比重約17%。

展望會計年度第4季（截至今年9月底）財測，蘋果預期當季營收約610億美元到640億美元，超越市場預期，毛利率在37.5%到38.5%區間。（編輯：黃國倫）1080802