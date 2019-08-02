美中貿易戰再起 台股重挫182.71點失守10600點

（中央社記者韋樞台北2日電）美中貿易戰再起，亞股一片綠，台股盤中一度跌逾200點，失守10600點大關，收盤跌幅收斂，跌182.71點。法人表示，此舉打翻第3季旺季效應，須審慎觀察美中互動和談判進程。

台股終場下跌182.71點，收在10549.04點，成交值新台幣1580.52億元。

美國總統川普表示，將自9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，引發市場恐慌，美股重挫，亞股一片綠，日股及港股跌約2.3%、2.1%；上海A股和深圳A股也各跌約1.7%和1.95%。

台股開盤下跌90點，市場信心不足，跌幅加重，盤中一度重挫207點，指數最低來到10524.68點；各類股以金融、電子、電機、光學、汽車跌幅最重，蘋果概念股的台積電收251.5元，跌幅1.95%。

股王大立光預計8月6日除息，但今天棄息賣壓沉重，盤中失守4000元大關，尾盤收在3890元，跌幅7.93%。鴻海收75.5元，跌幅3.08%。

股市資深分析師林成蔭表示，原本市場預期第3季是美中貿易戰的休兵期及電子旺季，但川普突如其來的對中國進口3000億美元商品加徵10%關稅，打亂市場的預期和布局，使得原本的休兵期與旺季通通變成不確定因素。

林成蔭指出，原本美中貿易代表9月在美國進行下一輪談判，但若是9月1日起加徵關稅，這場談判是否如期進行成為變數，且亦有可能川普在開徵前突然宣布緩課或取消，也有可能縮小課稅規模或延後課稅時間，雙方互動情形需要高度關注。

值得注意的是，林成蔭說，這一波3000億美元課稅商品中將包括手機和筆電，這正是台商最重要的生產項目，因此還要視台商的品牌客戶是否向美國官方申請豁免課關稅，以及能否獲得核准，再度拉高生產和出貨的不確定性。

他提醒投資人，台股面臨諸多不確定性，第3季旺季效應有可能變淡或遞延，因此原本估計台股會在10700點到11000點之間震盪整理，如今必須下調台股的支撐在10200點到10300點之間，等同於測試5月指數低點的10227點位置。（編輯：黃國倫）1080802

台股開低走低 收盤大跌182.71點

（中央社台北2日電）台北股市今天開低走低，收盤跌182.71點，為10549.04點，跌幅1.70%，成交金額新台幣1580.52億元。

加權指數開盤為10641.28點，盤中最高10641.28點，最低10524.68點；不含金融股指數8857.51點，跌160.15點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.94%、食品股跌0.56%、塑化股跌1.57%、紡織股跌0.77%、機電股跌2.09%、造紙股跌0.45%、營建股跌0.37%、金融股跌1.26%。

委買張數1280萬1429張，委賣張數854萬2135張，成交張數564萬567張。

收盤時上漲112家，下跌759家，持平68家。

成交量前5名個股為富邦VIX、元大S&P原油正2、元大滬深300正2、群創、旺宏。

漲幅前5名個股為天瀚、陽光能源-DR、捷泰、遠雄港、宏旭-KY。

跌幅前5名個股為嘉聯益、元大S&P原油正2、永冠-KY、創意、臻鼎-KY。1080802