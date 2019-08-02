美中貿易戰擴大 歐亞製造業一片哀鴻

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國川普總統今天發動新一輪關稅戰，宣布就額外3000億美元銷美中國商品加徵10%關稅。美中貿易戰越演越烈，讓歐洲、亞洲製造業哀鴻遍野。

歐、亞新些大型經濟體的採購經理人指數（PMI），7月數據皆低於50，顯示製造業產出有萎縮跡象。身為歐洲經濟成長引擎的德國，身陷7年以來最嚴重的衰退。一項全球指標顯示，德國製造業活動已經連續三次下降。

前景惡化之際，歐洲工業巨頭、全球出口大廠德國西門子（Siemens AG）今天表示，銷售目標將會更難達標。西門子指出，公司上季獲利下跌12%，顯示除汽車產業外，一股更全面的經濟萎靡現象，正深深影響歐洲企業。

西門子首席執行長凱澤（Joe Kaeser）抱怨道：「地緣政治與地緣經濟正在殘害原本應該是正面的投資環境。」同一時間，總部在德國的滾動軸承製造商舍弗勒集團（Schaeffler AG）本週也下修獲利預估，預期本年度獲利恐下跌。

受德國拖累，歐元區製造業已呈現連續6個月萎縮，目前第3季才剛開始。相關報告也指出，法國、西班牙與歐元區成長漸緩，義大利則是呈現停滯狀態。

雖然製造業疲軟的部分原因與汽車業內部問題有關，但持續的低迷卻反映出更嚴重問題，也可能影響其他產業。隨著需求下跌，製造業工作機會被裁減的速度出現6年來之最，相關價格正下滑，信心指數也下降。

許多國家金融單位正努力因應成長放緩的情勢。澳洲、南韓及印尼的中央銀行相繼調降利率，美國聯邦準備理事會（Fed）也在7月31日宣布自2008年來的首次降息。不只如此，歐洲央行（ECB）日前承諾9月將實施刺激方案，國際貨幣基金（IMF）上個月也下修全球經濟成長預測，並警告貿易方面的可能「政策失誤」。

然而，荷蘭銀行（ABN Amro Bank NV）資深經濟學家舒靈（Aline Schuiling）說：「（各國）中央銀行都在放寬貨幣政策，這雖然有所助益，但成果不會這麼快顯現。」她也指出，製造業雖可能在明年年初開始回穩，但風險仍不少。

不過就在美中貿易戰再度升溫之際，多名美國國會議員仍計畫在8月間訪問北京，以擴大兩大經濟體間的交流及連結。

訪團成員將包含民主黨聯邦眾議員魯文索（Alan Lowenthal），以及至少其他兩位國會議員。魯文索的選區位在加州長堤（Long Beach）中心，加州的長堤港和洛杉磯港是美國處理亞洲進口貨品的主要門戶之一。

魯文索在郵件聲明中說：「在這趟訪問中，我希望化身為美國貿易及利益的倡議者。」他指出，貿易緊張局勢傷害美國企業，所帶來的影響「我們在長堤港可看得出來。」（譯者：徐薇婷/核稿：陳亦偉）1080802