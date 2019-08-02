台大醫生創業響應投資台灣 斥資5.5億建新廠

（中央社記者廖禹揚台北2日電）經濟部推出中小企業加速投資行動方案，今天審查通過3件申請案，其中包括曾任台大醫院醫師的洪偉禎創辦的亞拓醫療，將在台投資新台幣5.5億元，建置新廠。

經濟部發布新聞稿表示，投資台灣事務所今天召開中小企業加速投資行動方案第3次聯審會議，核准亞拓醫療器材、鉑川、邦昌金屬等3家公司申請案，總計投資逾10億元。

其中投資額最高的亞拓醫療，是由曾任台大腦神經外科醫師的洪偉禎創辦，其針對尿失禁患者生活痛點，開發人性化新式導尿管，大幅降低病患尿道感染風險，連續3年獲得德國IF設計發明獎，取得多國專利與美國及歐盟CE上市許可，美國子公司並獲得史丹佛新創基金投資占股10%。

經濟部說明，亞拓醫療以台灣為研發及營運總部，這次投資將在竹北生醫園區建置新廠，導入智慧化及自動化系統，將委外代工產線轉為自行生產，目標使台灣成為「全球研發製造中心」，預計招聘45名本國人才。

此外，手握美國第2大五金進口商Hillman全球最大供應商訂單的鉑川公司，將投資1.5億元在高雄市燕巢區擴增螺絲製造產線，引進自動化機械設備，致力智慧製造轉型升級，將創造40個本國就業機會。

具有專業冷鍛技術與高自動化生產的邦昌金屬，則規劃投資逾3億元，在雲林斗六興建新廠，擴增金屬素材鍛造產線，並增加10個智慧化工作站，提升產品品質及營運能量，預計帶來40個本國就業機會。

經濟部表示，中小企業加速投資行動方案自7月1日啟動至今，已通過5家中小企業申請，累計投資金額逾17億元，將創造447個本國就業機會。（編輯：林興盟）1080802