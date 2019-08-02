遭日移出出口優惠名單 韓5大經濟團體憂心

（中央社記者姜遠珍首爾2日專電）日本政府今天將南韓移出簡化出口手續國的白名單，預計本月下旬生效，韓國貿易協會等南韓5大經濟團體今天對此表示極為遺憾，並對現狀深感憂心。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓國貿易協會、大韓商工會議所、中小企業中央會、韓國經營者總協會、韓國中堅企業聯合會今天聯合發表經濟界立場文件，敦促日本立即撤銷這項決定。

報導說，5大經濟團體表示，日本政府使用經濟手段對外交事務報復，給韓日經貿全局帶來極負面的影響，並擔心包括半導體在內的資訊科技（IT）、汽車、化工等主要產業的不確定性增加。若影響生產，可能拖累經濟成長，外交安全爭端絕不該影響民間交流。

5大團體也表示，鑒於南韓是日本第3大貿易夥伴，兩國經濟通過產業分工建立密切的聯繫，此舉將給日本造成不小的損失，同時給世界經濟帶來深重的損失，日本在全球經濟的地位將被削弱，日本65年來捍衛自由貿易的名聲和世界貿易組織（WTO）成員的信譽，都將受到相當的損傷。

5大團體誓言將與政府開展合作提升南韓材料、零組件產業的競爭力，堅定不移建設製造業強國。（編輯：郭中翰）1080802