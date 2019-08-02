遠傳第2季每股賺0.67元 5G資本支出難評估

（中央社記者吳家豪台北2日電）遠傳電信今天公布第2季財報，稅後淨利新台幣21.74億元，稅後每股盈餘0.67元，財測達成率105%；遠傳表示，因5G競標詳細規章尚未公告，目前較難評估5G的資本支出。

遠傳今天舉辦法人說明會，第2季合併總營收204.25億元，財測達成率102%；財務績效獲利穩定，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）73.99億元，財測達成率103%。遠傳今年第2季營收與獲利雙雙財測達標。

遠傳表示，第2季營運績效亮眼，月租型用戶數自去年第3季至今連續正成長，月租型客戶流失率1.42%、創近5年新低，顯示遠傳運用大數據進行「分群管理」，針對客戶需求推薦最適方案的策略奏效。

遠傳新經濟業務成長動能強勁，第2季雲端服務業務營收大幅年增627%，物聯網業務營收年增517%，資通訊業務合約金額年增489%，數位服務營收年增18%。去年遠傳新經濟業務占總營收約10%，今年期望提升到13.4%。

展望2019年下半年，遠傳將聚焦5G布局，包含為頻譜競標、商轉及網路維運優化進行先期準備，將加速擴展雲端服務、物聯網應用、資安等資通訊業務，並深化集團綜效，以提升整體營收成長動能。

遠傳也指出，遠傳單門號合約占比為25%，其他均為資費搭配手機、3C產品或其他加值服務方案，因此499等低價資費方案競爭，對遠傳的影響有限。

遠傳表示，目前較難估算未來5G帶來的營收，若以遠傳4G營收為例，個人用戶營收約占80%以上，企業占17%；但5G並非取代4G，而是幫4G加分，包含5G結合人工智慧物聯網（AIoT）、自動化服務等都是營收機會。未來因應5G商轉，會有全新的消費面、企業面服務方案，都是營收契機。

由於5G競標詳細規章尚未公告，遠傳坦言，目前較難評估5G資本支出；國家通訊傳播委員會（NCC）規定3.5GHz頻段得標者應於5年內建置至少1000座5G基地台，涵蓋全國人口比例至少50%，這些都是基本門檻。遠傳對資本支出非常謹慎，要使其效用最大化，將視市場需求與服務再審慎投資。（編輯：楊玫寧）1080802