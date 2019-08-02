股匯雙殺 外資偏空兩天大賣356億

（中央社記者韋樞台北2日電）貿易戰升溫，台北股匯市賣壓沉重，外資賣超台股196.46億元，連同1日賣超159.66億元，兩天合計賣超356.12億元；外資同時買進美元避險，新台幣重貶1.94角，收31.376元。法人指出，前景不明市場保守。

美中貿易戰火再次升溫，亞股一片倒，台北股匯市賣壓沉重。股市部分，早盤一度大跌逾200點，尾盤跌勢略收斂，下跌182.71點，收在10549.04點，成交值新台幣1580.52億元。

匯市部分，新台幣兌美元以31.376元收盤，貶1.94角。外匯交易員表示，具有保值效益的美元走強，外資積極買匯，加劇新台幣貶勢。

證交所統計，自營商今天買超前5檔為富邦VIX（10萬7492張）、元大台灣50反1（7萬2043張）、T50反1凱基8B購02（1萬1189張）。

外資今天買超前5檔為富邦VIX（1萬6843張）、聯電（1萬1615張）、元大滬深300正2（8997張）、欣興（7939張）、南亞科（6481張）。

外資賣超前5檔為群創（3萬7464張）、元大S&P原油正2（3萬2910張）、中信金（1萬8047張）、新光金（1萬7196張）、鴻海（1萬6198張）。

股市資深分析師林成蔭表示，美國總統川普表示，9月1日起要對自中國進口3000億美元商品加徵10%關稅，使市場對原本第3季應該是貿易戰休兵及電子股旺季的期望轉成負向不確定性因素，法人對前景轉保守觀望，因此搶進具避險效果的富邦VIX和元大台灣50反1，使得富邦VIX今天成交爆大量到22.46萬張，元大台灣50反1也爆量到11.4萬張。

林成蔭指出，美國聯準會（Fed）降息1碼，並強調這不是長期降息循環的開始，同時自8月1日起停止縮表，也就是減少持有的大量債券與抵押擔保證券。對金融股而言，降息減少了利差的空間，不利金融股。

且第3季由旺季轉成高度不確定，使得景氣前景不明，將迫使Fed在9月進一步降息維持市場成長，以致外資看壞金融股，促使中信金今天成交量擴大到3.7萬張，新光金成交量擴大到4萬張。（編輯：鄭雪文）1080802