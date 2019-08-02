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本週台股跌3.15% 上市股票總市值31.88兆元

最新更新：2019/08/02 20:32

（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所統計，今天加權指數收在10549.04點，週線下跌342.94點，跌幅約3.15%。全體上市公司總市值新台幣31兆8838.49億元，較上週減少1兆239.79億元，減幅約3.11%。

證交所統計，產業別指數全面下跌，以資訊服務類指數下跌0.67%為最小，光電類指數下跌6.34%最大，未含金融類指數下跌296.12點，跌幅約3.24%，未含電子類指數下跌424.55點，跌幅約2.83%，未含金融電子類指數下跌367.37點，跌幅為2.92%。

本週集中交易市場總成交金額為6582.33億元，全體上市股票成交金額為6063.76億元，股票成交量周轉率為1.73%。各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類1657.35億元，占上市股票交易金額27.33%。電子零組件類1078.61億元，占上市股票交易金額17.79%。光電類787.23億元，占上市股票交易金額12.98%。

本週成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類7.17%、資訊服務類4.55%、光電類4.23%。

證交所指出，累計今年初開盤迄今共140個交易日，集中市場總成交金額為16兆743.07億元，市場日平均成交金額為1148.16億元，股票成交量周轉率為41.29%，股票日平均成交量周轉率為0.29%。（編輯：鄭雪文）1080802

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