台灣下半年新車 SUV仍當道

（中央社記者韓婷婷台北4日電）台灣車市進入民俗月的傳統產業淡季，但今年前7月在車商賣力促銷下，銷售表現符合預期，尤其是運動休旅車（SUV）表現一枝獨秀，下半年車商推出新車，仍以SUV為主流。

根據車商統計，今年1至7月台灣新車掛牌數達25萬5351台、年減3.7%，雖然較去年同期衰退，但衰退幅度有限，尤其車商今年初本就預期，今年車市在舊換新貨物稅減免政策刺激換車力道減弱、全球經濟成長幅度恐受貿易戰影響等因素下，表現不會有去年好，因此至今車市銷售成績單還在可以接受範圍內。

其中，豐田（Toyota）神車RAV4在7月賣出逾3000台的驚人成績，本田（Honda）CR-V也賣出2170台、日產（Nissan）Kicks也繳出單月銷售1761台的成績單。7月新車銷售總量4萬8429輛。光是這3款市面上賣得最好的SUV單月就掛牌約7000台，等於每賣出7台新車，其中就有1台是這3款車之一。

下半年除了這幾款市場熱賣SUV持續宰制台灣新車市場外，車商也積極擴大SUV產品線，希望吸納更多消費者入坑，尤其是在入門門檻降低、操控感接近轎車下，小型跨界SUV更成為車商積極引進台灣市場的車型。

其中，最受矚目的莫過於馬自達（Mazda）可望發表以熱銷房車Mazda3為開發基礎的跨界休旅車CX-30；比Tiguan小一號的福斯（VW）T-Cross也可望在下半年引進，同屬福斯集團的Skoda的Kamiq也有機會在年底的新車大展現身，且由於Skoda的品牌定位，在售價上可望比T-Cross更加親民。

車商分析，從Kicks、本田HR-V的熱銷可以窺見，跨界SUV不但市場接受度高，且銷售曲線延續得相當長，發表超過6個月後，單月仍有超過千台的訂單，這塊新的市場區隔還有相當大的開發空間。

車商表示，SUV擁有較一般轎車更高的車頂，空間感提升；較高的駕駛位子也提供良好的行車視野。高底盤可讓車子更容易地行駛於崎嶇或淹水的路上，減少底盤損傷的可能，這些都是SUV近年來受到歡迎的主要因素。

此外，主流尺寸的SUV也熱度不減，主要汽車品牌都已將主力車款推上台灣市場，這也代表下半年的台灣車市，仍是SUV的一片天。（編輯：趙蔚蘭）1080804