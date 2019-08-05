美股下挫 台股短線弱勢仍看反彈

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）美股3日下挫，台股2日大跌182點，失守季線和半年線。法人指出，美中貿易戰升溫，台股面臨諸多不確定性，短線弱勢但有機會反彈。

美國總統川普日前表示將自9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，美股道瓊工業指數3日終場下跌98.41點，或0.37%，收在26485.01點；標準普爾500指數下跌21.51點，或0.73%，收在2932.05點。以科技股為主的那斯達克指數下跌107.047點，或1.32%，收在8004.074點。

台股2日終場下跌182.71點，收在10549.04點，成交值新台幣1580.52億元。三大法人同步賣超，合計賣超229.99億元。

法人指出，美中貿易戰升溫，台股2日失守季線約10658點和半年線約10621點，KD技術指標開口向下。展望台股後市面臨諸多不確定性，第3季旺季效應有可能變淡或遞延，台股指數短線弱勢、但有機會反彈，預期年線約10387點附近有撐，壓力在月線約10833點附近。

貿易戰升溫，外資上週1日和2日兩天合計賣超356.12億元；外資同時買進美元避險，新台幣重貶1.94角，收31.376元。法人指出，前景不明市場保守。

台灣證交所統計，台股上週週線下跌342.94點，跌幅約3.15%。全體上市公司總市值新台幣31兆8838.49億元，較前一週減少1兆239.79億元，減幅約3.11%。

明晟（MSCI）指數編纂公司將於台灣時間8月8日公布季度調整結果，並於8月29日收盤生效。

台股本週主要上市櫃公司法說會包括TPK-KY、南茂、環球晶、上銀、精測、研華、永豐金、華南金、同欣電、仁寶、華碩、亞太電等。（編輯：黃國倫）1080805