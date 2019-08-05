美再對中國加關稅 分析師估蘋果將自行吸收

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）美國擬對中國加徵新一輪關稅，涵蓋筆電手機等產品，分析師預估，蘋果在美銷售硬體售價與出貨預估可能不受關稅影響。預期2年後蘋果的非中國生產據點，可滿足大部分美國市場需求。

美國總統川普日前表示將自9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，涵蓋筆電和手機等產品，引發市場對美中貿易戰再起的憂慮，也擔心蘋果（Apple）iPhone是否受到衝擊。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告分析，蘋果在美銷售硬體售價與出貨預估可能不受關稅影響，預期蘋果已做好準備，若美國9月1日起加徵關稅，預期中短期內蘋果將會自行吸收因關稅增加的額外成本，並維持產品在美國市場的售價與出貨預估不變。

長期來看，報告預測蘋果將會增加非中國生產據點，避免美國市場銷售產品因關稅而成本上升。

郭明錤認為，短期內若蘋果自行吸收因關稅增加的額外成本，對硬體事業獲利可能有負面影響，但有利品牌形象與供應鏈合作關係。

至於蘋果服務事業獲利逐漸增加、加上非中國生產據點逐漸增加，因此報告認為若美國加徵關稅，對蘋果造成的負面影響有限且是暫時性。

從非中國生產據點來看，報告預期2年後蘋果的非中國生產據點可滿足大部分美國市場需求。從iPhone來看，報告指出今年iPhone非中國供應占比僅3%到5%，預估明年相關占比可到15%到25%。

若從供應鏈布局來看，報告指出，鴻海在印度和越南、和碩在印尼、緯創在印度，持續擴大iPhone在中國以外的供應占比。

報告分析，由於iPhone自動化程度低，不易擴張非中國生產產能，預期到2021年非中國生產據點可滿足美國市場需求。

對於美中貿易戰再起，鴻海重申全球布局，近年來持續推動客戶、產能的國際化分配，因應巿場實際需求及變化，將產能做到符合最大利益的調配。

鴻海表示，對於美中貿易戰，公司早已成立專案應對小組，串聯各地經營團隊24小時持續關注。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，鴻海集團已經陸續在全球16個國家設立生產基地、4個國家設立研發中心。鴻海在中國大陸以外的海外25%總產能，可因應美國市場的需求。（編輯：黃國倫）1080805