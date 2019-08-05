大立光逆勢開高 營收動能為除息行情鋪路

（中央社記者韓婷婷台北5日電）美國總統川普高舉加稅大刀，蘋概股首當其衝，股王大立光上週五遭外資砍殺擾亂大立光除息行情，今天將公告7月營收，支撐大立光早盤逆勢開高，為除息行情鋪路。

美國總統川普宣布9月起將對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，根據先前清單，這波課稅範圍將擴及智慧型手機、筆電等產品，蘋果等相關供應鏈備受壓力，重創投資人信心，全球股市再度烏雲密布。

在市場一片悲觀之際，天風國際分析師郭明錤週日出具最新報告，評估認為蘋果在美銷售硬體的售價與出貨預估可能不受關稅影響。主要相信蘋果已對此做好準備，如果9月1日確定加稅，預期中短期內蘋果將會自行吸收因關稅增加的額外成本並維持產品在美國市場的售價與出貨預估不變。

郭明錤預測，長期蘋果將會增加非中國生產據點以避免美國市場銷售產品因關稅而成本上升。

大立光即將於明（6）天除息，配發68元現金股息，由於7月開始進入產業旺季，大立光表示，7月及8月產能都維持在滿載狀況，且每個月都有新增加的產能投入，7月營收確定優於6月，並挑戰歷史新高，將於今天下午公告，同時釋出8月營收方向。大立光第3季營運展望將牽動蘋概股表現。

大立光因應下半年旺季，祭出高薪全力招工，打出保障年薪15個月、高中畢業即可應徵技術員的條件召募新血，若願意配合加班，月薪挑戰5萬元。

大立光明天將除息，今天早盤雖然逆勢開紅盤，不過由於美中貿易戰再升溫，市場氛圍不佳，為蘋概股後續增添變數，衝擊投資人信心擺盪，早盤維持在平盤上震盪，截至10時18分止，最高來到3970元，最低3895元。（編輯：趙蔚蘭）1080805