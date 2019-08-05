美系外資看好玉晶光甚於大立光 提3大原因

（中央社記者吳家豪台北5日電）美系外資在手機鏡頭供應商中最看好玉晶光，預期將受惠市占攀升、售價走揚及獲利率改善，給予加碼評等及目標價600元；並看好大立光續保技術領先，給予加碼評等，但目標價降到5200元。

玉晶光股價今天開高3元，盤中高點來到424元、漲幅逾1.6%，成交量超過5600張。大立光今天開高10元，盤中最高來到3970元、漲幅約2%，成交量超過350張。

美系外資發布大中華區光學產業研究報告指出，為了迎合消費者需求，智慧型手機主要品牌正分配更多資源提升鏡頭品質，未來3到5年升級方向包括7片式和8片式鏡頭、10倍光學變焦、更大光圈、結合AR（擴增實境）技術等；預期4大鏡頭廠的資本支出占營收比例將從2018年的12%，降低到2019年的7%、2020年的6%，意味著在需求成長之下，仍可控制競爭風險。

在4大鏡頭廠中，美系外資認為玉晶光是投資首選，將玉晶光納入追蹤個股，給予「加碼」投資評等和目標價新台幣600元，看好玉晶光今明年市占攀升，且規模放大及良率提高將促使營業利益率從2018年的15.7%，大幅擴展到2020年的30.6%，同時將提高平均售價。

相較於玉晶光採取攻擊姿態，美系外資認為大立光較傾向守勢，計劃透過合資事業打入隱形眼鏡和健康照護設備供應鏈，藉此提高長期營收與獲利。儘管新的合資事業不太可能挹注短期獲利，但大立光坐擁堅強的技術領先優勢，將持續在高階智慧型手機鏡頭市場成長並提高平均售價，有助維持產業領先地位，給予「加碼」評等，但目標價從新台幣5300元下修到5200元。

針對中國大陸鏡頭廠舜宇光學，美系外資看好在鏡頭及模組市占攀升，應可抵銷智慧型手機需求走弱的影響，並於今年下半年和明年提高獲利率，給予「加碼」評等和目標價港幣110元。

美系外資也指出，另一家大陸鏡頭廠歐菲光正打入iPhone雙鏡頭模組供應鏈，須提高資本支出，但良率不佳恐拉低獲利率，將評等從「加碼」降至「減碼」，目標價從人民幣17元下修到人民幣6.6元。（編輯：趙蔚蘭）1080805