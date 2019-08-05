聚陽越南廠火警恐墊高成本 外資下修目標價

（中央社記者吳家豪台北5日電）成衣大廠聚陽越南子公司廠房7月發生火警，美系外資認為重新分配資源將墊高成本，恐影響第3季獲利率，目標價下修到233元，重申買進評等；另一家美系外資維持加碼評等和目標價242.86元。

聚陽股價今天上漲新台幣1.5元開出，盤中高點188.5元、漲幅近2%；至11時53分左右，成交量超過1630張。

美系外資發布研究報告表示，聚陽今年7月營收年減10.5%，原因是7月21日北越廠區的2個廠房發生火警，導致設備損壞及原物料、已完工產品損失；2個廠房合計約占年產出5%，計劃3個月內重啟。聚陽在越南有6個廠房，將重新配置工人、設備及原物料到其他廠房進行生產。

美系外資認為，聚陽越南產能已吃緊，重新生產因火警損失的存貨，需要工人加班並增加原料運送費用，可能墊高生產成本，預期聚陽今年第3季獲利率將較去年同期微幅下滑，並將聚陽今年每股盈餘預估值從9.99元調降到8.92元，目標價從255元下修到233元，但看好第4季營收將回到雙位數百分比成長的水準，獲利率也將提升，重申「買進」投資評等。

另一家美系外資指出，聚陽7月平均售價成長2%，但出貨量下滑12%，原因是7月21日的越南廠房火警；若排除火警影響，7月營收與去年同期持平，出貨量僅下滑2%。

不過，自今年6月以來，聚陽部分品牌客戶已兩度延後拉貨，可能導致市場對第3季看法較偏負面，但聚陽樂觀看待第4季客戶重新分配訂單的商機，故維持聚陽「加碼」評等和目標價242.86元。（編輯：林孟汝）1080805