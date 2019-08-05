王品兩岸展店添財火 首跨禮盒市場

（中央社記者江明晏台北5日電）王品集團今年兩岸展店持續，初估至年底台灣店數將達290店，中國將達140至150店，增添營運柴火。此外，王品也首度跨入禮盒市場，搶攻中秋節商機。

王品財務部副總經理邱建綸表示，王品今年台灣展店力道持續，預估「享鴨」和麻辣鍋品牌「青花驕」將在年底前進板橋縣民大道，至年底「享鴨」全台將有3店、「青花驕」則會達4店；展店主力品牌則以「石二鍋」系列為主，目前「石二鍋」總店數61家，年底將達65家，石二鍋mini目前已有13家，包括近期進駐台積電和華碩園區的新門市，預估年底將達15家。

石二鍋9日也將有新型態店面開出，「經典Fresh」主打超市形式，首店開在台中，座位席有80席，也有與小農合作的生活市集可以外帶蔬食，以提升客單價。

邱建綸表示，台灣目前總店數是280店，預估年底將達290家；中國店數目前為137店，後續還會再新增門店，至年底總店數上看140至150家，下半年展店品牌主力以「舞漁」、「北島鮨鮮」為主，「舞漁」目前有4家店，年底初估將展店至10家店，「北島鮨鮮」則有2家店。

王品也要跨入禮盒市場，去年成立的萬鮮公司，今年首度也開始推出禮盒，包括燒肉品牌原燒的烤肉禮盒、hot 7黃金泡菜、莆田辣媽醬、沐越咖啡禮盒，共有4款禮盒，價格落在新台幣699至2980元，搶攻中秋節的烤肉商機，銷售通路為既有門市、電商通路則打入蝦皮拍賣和momo購物。（編輯：林孟汝）1080805