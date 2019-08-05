海外上網夯 電信業者首創漫遊共享包

（中央社記者江明晏台北5日電）暑期是出國旺季，電信業者海外上網頻頻出招，台灣大哥大今天宣布推出「同遊共享包」，首創最多4人可共享原號漫遊上網，分開行動也無礙，向WiFi分享器租用業者宣戰。

海外出遊要上網查資訊、打卡、傳Line，台灣人出國申辦漫遊風氣已非常興盛，過去電信業者的海外漫遊價格高，單日吃到飽平均在新台幣399元左右，相比之下，租用WiFi機5日約千元以上，能多人共用，價格相對低廉，WiFi機租用業者也多了不少市場空間。

但近年來，電信業者在漫遊價格上頻頻出招，價格下殺，也提供輕量級的非吃到飽選擇，單日價格可不到百元，更能以APP直接申辦使用，較WiFi機租用業者便利，不斷擠壓WiFi分享器租用業者的戰場。

台灣大哥大今天宣布推出業界首創的「漫遊上網同遊共享包」服務，等於再向海外WiFi機業者宣戰，售價新台幣499元，結伴出遊的小資族，一人申辦，最多4人可共享同一國、不同地點原號漫遊的上網服務，即使同伴分開行動也能上網無礙，而且網速不會變慢。

根據台灣大觀察，目前出國民眾仍以結伴出遊為最多，大部分旅客會申辦原號漫遊，以方便分享手機熱點，讓朋友間上網無虞。但熱點分享的缺點在於不能與分享者距離太遠，令彼此活動的自由度降低。

針對旅客的不同需求，台灣大提供3種「漫遊上網同遊共享包」方案，分別是小資包（499元/5GB）、經濟包（799元/12GB）、好飽包（1099元/60GB）等，效期7天，適用的旅遊地點包括日本、韓國、香港、澳門、東南亞地區等十國。

另外，適逢暑假旅遊旺季，台灣大針對泰國打造業界最低的漫遊預付卡資費，最低149元，即可享有5天上網吃到飽優惠，平均一天上網不到30元。

中華電信針對熱門亞洲旅遊地區，如日、韓、港、澳提供輕量型漫遊上網方案，7天1GB限時優惠149元、2GB 249元；中國1GB 249元、2GB 349元，也有單日吃到飽298元的方案。

針對長程旅行的用戶，遠傳999元的1GB全球定量包，提供長達15天的漫遊上網服務，平均一天只要67元。（編輯：黃國倫）1080805