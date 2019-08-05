股匯雙殺新台幣重貶2.52角 成交量近10年新高

（中央社記者潘姿羽台北5日電）美中貿易戰越演越烈，今天再次上演股匯雙殺戲碼，台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.628元，重貶2.52角，成交金額21.64億美元，成交量寫下近10年新高紀錄。

新台幣兌美元今天開盤價為31.430元，最高31.420元、最低31.650元；台北外匯市場成交量擴大至21.64億美元，前高紀錄已是近10年前，2009年10月1日的23.08億美元。

貿易戰陰霾加上香港罷工，台股今天一度重挫131點，加權股價指數終場收在10423.41點，下跌125.63點，跌幅1.19%，成交值來到新台幣1282.20億元，電子股跌1.7%，金融股跌0.24%。

美國總統川普宣布，9月1日起將對中國其他3000億美元商品加徵10%關稅，市場緊張情緒迅速升溫，且關注中國會採取何種反制措施。

外匯交易員表示，今天貿易戰的負面效應持續延燒，在金融市場引起相當大的反應，亞幣普遍走貶，人民幣兌美元更是貶破7元心理關卡，新台幣因而難逃貶勢，來到2017年1月中旬以來、逾2年半新低。（編輯：楊玫寧）1080805