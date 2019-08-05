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5G資費調查：逾7成消費者盼千元以下

最新更新：2019/08/05 16:15

（中央社記者江明晏台北5日電）台灣5G最快明年上路，針對5G資費，調查結果顯示，72.6%受訪者認為月租費不能超過千元，也有78.9%受訪者認為要維持市場競爭，應至少要有4家業者，避免5G資費高漲。

5G頻譜將在年底競標拍賣，電信業者最快明年推出5G服務，針對5G資費，21世紀基金會委託世新大學民調中心對全台手機用戶調查結果顯示，73.9%左右的民眾現在月租費不超過新台幣900元，未來5G上網速度較快，但28%的受訪者認為月租費要低於500元，72.6%受訪者認為月租費不能超過千元，顯見民眾已習慣台灣物美價廉的上網環境，未來5G價格如果大幅上漲，民眾接受程度恐不高。

另外，調查指出，7成受訪者認為，4G吃到飽價格戰越打越烈，原因包含台灣之星及亞太電信兩家新業者加入，未來5G時代，有78.9%受訪者認為仍要維持市場的競爭態勢，至少要有4家業者互相制衡，避免5G資費高漲。

21世紀基金會也表示，針對此次民調結果，呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）應更審慎評估未來市場發展，應以至少4家來做市場結構規劃，如果釋出270MHz的3.5GHz頻段，頻譜上限可訂於70至80MHz之間，為第4家業者保持22%頻譜空間，以利未來市場有效競爭，同時維護消費者權益，避免「5G新貴族」出現。

但不具名電信高層認為，5G初期並非以消費者為主要市場，會以B2B的產業合作為主，消費者關注的重點也不會只有速度，享受到的服務會五花八門，而台灣的資費水平相對便宜，未來5G如何收費、會不會有不同模式，都值得觀察。（編輯：楊玫寧）1080805

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