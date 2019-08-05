大立光7月營收創10個月新高 8月更好

（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光公布7月營收新台幣54.73億元，月增34%，創下107年9月以來10個月來新高，大立光表示，8月持續滿載，營收預估較7月好。

大立光電自行結算7月合併營收54.73億元，較上月營收成長34%，較去年同期成長3%；前7月累計合併營收293.77億元，較去年同期成長11%。

由於受華為禁令事件影響，部分客戶砍單，大立光6月營收滑落至40.7億元，月減達18.92%，新iPhone從7月開始進入拉貨，加上部分6月的庫存拉貨，推動7月營收攀上10個月新高。

展望8月，大立光表示，因應旺季需求目前持續維持全產能生產狀態，並將持續逐月開出新產能，8月營收預估將較7月再成長。

產品組合部分，7月2000萬畫素以上鏡頭占20%至30%；千萬畫素以上2000萬畫素以下鏡頭占50%至60%；800萬畫素以上1000萬畫素以下占10至20%；其它占10%至20%。

蘋果新iPhone預計將按照往例在9月發表，市場預料今年新機恐怕將是末代4G手機，將影響消費者購買意願，加上貿易戰加劇，關稅大刀恐砍向智慧手機產品，令市場對於新iPhone售價是否再度「貴到破表」的擔憂再起。不過，光學鏡頭廠受惠多鏡頭加持，營運將保有成長動能，預料將是蘋概股中相對亮眼族群。

台股股王大立光上週五遭外資狂賣超逾500張，導致股價重挫7.9%、創1個多月來新低，今天開高震盪尾盤翻黑，終場下跌15元，收在3875元，跌幅0.39%，再創波段新低，為6月28日以來新低價，一舉跌破所有均線支撐，蘋概股能否止血穩住台股大盤，大立光明天走勢將扮演關鍵角色。

大立光明天除息，每股將配發68元現金股利，合計將發出91.22億元股利。（編輯：郭萍英）1080805