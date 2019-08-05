面板雙虎第2季續虧 群創友達上週遭外資賣超

（中央社記者潘智義台北5日電）面板雙虎第2季持續虧損，外資大賣群創、友達，台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場賣超新台幣422.65億元，賣超個股以群創14.95萬張最多，買超個股以聯電2.90萬張最多。

台灣證券交易所統計，上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為群創賣超14萬9474張、友達賣超13萬5187張、新光金賣超5萬386張。

群創光電日前公布第2季合併營收為632億元，較第1季增加5.4%，營業損失為33億元，稅後損失為30億元，基本每股損失0.3元。友達光電日前法人說明會也公布，第2季合併營收為700.7億元，較第1季增加5%。第2季歸屬母公司業主淨損26.8億元，基本每股損失0.28元。

上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司依序為聯電買超2萬8994張、南亞科買超2萬129張、旺宏買超1萬9446張。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超422.65億元，其中買進金額為1701.32億元，賣出金額為2123.97億元。次外，統計自今年初至8月2日止，外資累計買超為41.20億元，其中總買進金額為4兆4728.79億元，總賣出金額為4兆4687.59億元。

另外，外資上週總持有上市股票市值為12兆7667.88億元，占全體上市股票市值的40.21%，較7月26日的13兆2486.44億元，減少4818.56億元。（編輯：楊凱翔）1080805