大到不能倒銀行增提資本難度高 顧立雄：再溝通

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會認定的5家「大到不能倒」系統性銀行除被要求額外提列2%的緩衝資本外，要再提列2%的內部管理資本，業者反應難度高。金管會主委顧立雄表示，是否調降會再與銀行溝通研議。

金融監督管理委員會要求5家「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）加計增提4%資本的規定，主委顧立雄今天表示，目前已參考國際標準，資本適足率（RBC）要求拉高到14.5%，且業者可分4年補足，是否調降會再與五大系統性銀行、銀行局溝通研議。

金管會6月底發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」修正草案，並認證5家「大到不能倒」的系統性重要銀行包括合作金庫、中國信託銀行、兆豐銀行、台北富邦銀行與國泰世華銀行，除了要求額外提列2%的緩衝資本之外，另外要求這5家銀行再提列2%的內部管理資本，降低發生金融風暴的可能性。

不過有多家業者反應，被納入系統性重要銀行後資本要求增高，難度將提高，對此，顧立雄表示，目前5大銀行應該對增提2%的緩衝資本沒意見，但對於2%內部管理資本意見較多。

他表示，當初發布草案就已經考量到與國際接軌，雖然業者反應國際上無增提那麼多，但目前國際上對一般銀行總體的資本適足率要求都在14%以上。

不過，顧立雄也說，會先作總體的分析考量，仍會以巴塞爾協議三來作參考；再者，對於沒列入系統性銀行資本適足率不需要那麼高，會造成市場不公平，他指出，資本適足率本來就是所有銀行作業務申請時為重要參考依據，銀行若想拓展國際業務，或是有風險考量的業務，會採差異化管理。

顧立雄表示，草案目前還在預告期內，本來就會再與這5大銀行業者溝通研議，因為當初擬定可以分4年補足，現在大多數銀行都已經接近資本適足率14%的情況下，要再採「2%+2%」的話會再與銀行局討論看看有無問題。（編輯：鄭雪文）1080805