美降息貿易戰難休兵 外資7月淨匯出逾千億

（中央社記者劉姵呈台北5日電）美中貿易戰談判無進展，台股今天狂瀉125點，同時，金管會也公布，7月外資淨匯出約33.96億美元（約新台幣1052.76億元）。

金融監督管理委員會今天公布，截至7月底為止，一般外資淨匯出33.96億美元（約新台幣1052.76億元），陸資淨匯入0.027億美元（約新台幣8370萬元），合計全體外資淨匯出約33.93億美元（約新台幣1051.83億元）。

另外，截至7月底止，外資累計淨匯入金額有2058.47億美元（約新台幣6.38兆元），較6月底累計淨匯入的2092.42億美元（約新台幣6.48兆元），減少約33.96億美元（約新台幣1052.76億元）。

金管會也統計今年以來外資多呈現淨匯入情況，5月因美中貿易戰爭端才轉淨匯出，6月好不容易呈現淨匯入，7月外資又再度匯出。

金管會主委顧立雄日前就曾指出，美國聯準會（Fed）宣布降息後，預期資金應會往新興市場移動；他今天出席活動表示，台股一開始開盤小跌，但盤中受到亞股影響也跟著下跌，且匯市方面也是重挫，因此台股指數才會持續往下。另外，他也觀察到，台股市場量縮，表示投資人都還在觀望，「現在不確定因素影響很多」。

本土券商主管也表示，美中貿易戰持續不斷，後續外資動向仍待觀察，建議投資人要伺機而動，另外也可觀察內資是否會低接穩盤。（編輯：楊凱翔）1080805