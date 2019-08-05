業者籲回流資金買保險放寬至10% 顧立雄：不可能

（中央社記者劉姵呈台北5日電）境外資金匯回投資金融商品，目前草案規定保險商品僅能占匯回資金的3%，業界盼放寬到10%，金管會主委顧立雄今天表示不可能，並強調希望資金能促進實質投資，因此鼓勵有長期性、帶有政策意涵的金融商品。

金融監督管理委員會7月底預告「境外資金匯回金融投資管理運用辦法草案」，明定個人或營利事業投資國內有價證券額度以匯回稅後資金的25%為限。另外，個人投資國內保障型及高齡化的保險商品額度也不得超過匯回稅後資金的3%。

不少業者表示希望能將保險商品投資限額3%提高到10%，金管會主委顧立雄今天回應強調，「不可能」提高至10%。

顧立雄說，首先，境外資金匯回投資金融商品因享有相關租稅優惠，因此政府對於回流資金都要控制，目前控制責任都落在銀行身上，銀行要控制整個資金進出，若稍有差池，銀行就要被財政部國稅局檢討。

再者，境外資金匯回投資金融商品，一來是為了要促進實質經濟，二來金管會是為了鼓勵具有長期投資性、有政策意涵的金融商品。

顧立雄指出，根據境外資金匯回管理運用及課稅條例規定，匯回資金已經有5%可以自由運用，25%可從事金融投資的部分本來就是要受政策引導，且受框架限制，包括鼓勵長期投資、引導商品則屬於政策性鼓勵商品。

他也補充，「短期性或私募性質不鼓勵」，實質經濟的直接和間接投資也是如此，金管會期盼能夠促進國內就業、整體內需市場以及資本性投資。（編輯：楊玫寧）1080805