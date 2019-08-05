印度盧比兌美元匯率 創近6年單日最大貶值

（中央社記者康世人新德里5日專電）在中美貿易戰擴大可能影響全球經濟的陰影下，印度股市疲軟和資金流出，印度盧比兌美元的匯率今天出現近6年來單日最大貶值，達到1美元兌70.77盧比。

根據Zee News和Livemint等印度媒體引述過去的記錄，先前的盧比兌美元單日最大貶值是在2013年9月，達1美元兌69.60盧比。

印度銀行一早開盤，印度盧比匯率就從1美元兌70.20盧比一路下跌。

根據市場專家分析，在美國總統川普日前宣布9月1日起對中國3000億美元的進口產品加徵10%的關稅後，讓全球金融市場產生對世界經濟可能更加惡化的隱憂，也促使人民幣兌美元匯率繼續疲軟，達1美元兌人民幣7元的最低水準，導致包括印度的亞洲股市紛紛下滑。

外人證券投資（FPI）紛紛把在印度的債市和股市的投資結算匯出，根據記錄，在8月的前兩個交易日FPI就從股市和債市分別中匯出263億2580萬盧比（新台幣117億6800萬元）和24億8520萬盧比（新台幣11億1100萬元），資金的大量流出，更惡化盧比兌美元匯率。

根據Zee News報導，印度盧比今天收盤價為70.65盧比兌1美元。

由於外資不斷從印度股市套現匯出，也導致孟買證券交易所（Bombay Stock Exchange）Sensex指數下跌418.36點，收在3萬6699.84點，跌幅1.13%。

外匯諮詢顧問公司IFA Global在一份分析報告中指出，由於人民幣兌美元匯率已跌破1美元兌人民幣7元的心理關卡，引起亞洲市場恐慌，投資人就中美貿易紛爭達成協議不太樂觀，引發拋售恐慌情緒。（編輯：高照芬）1080805